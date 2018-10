Chelsea wil van Hazard bestbetaalde speler ooit maken

18 miljoen euro per jaar. 300.000 pond bruto per week of 360.000 euro per week. In buitenlandse media wordt ondertussen al druk gespeculeerd over het toekomstige salaris van Hazard bij Chelsea, maar meer dan giswerk is dat niet. Over de cijfertjes is er immers nog niet gesproken. Dat wordt binnen de club bevestigd. Onderhandelingen hebben dus nog niet plaatsgevonden, maar Chelsea is wel vragende partij om snel om de tafel te gaan zitten.



Dat signaal hebben ze Hazard gegeven alvorens hij naar België afreisde voor de interlands. In Londen wachten ze vol spanning op een antwoord. ,,Iedere Chelsea-fan adoreert Eden Hazard”, vertelde ceremonieel voorzitter Bruce Buck aan beIN Sports. ,,Niet alleen een groots voetballer, maar ook een geweldige kerel. We willen dat hij blijft en zullen er ook alles aan doen om hem te overtuigen.”



Klare taal. Chelsea zal van Hazard zijn bestbetaalde speler ooit proberen maken, net zoals in 2015. Met circa 230.000 euro bruto per week is hij bij zijn club al een grootverdiener, maar sindsdien zijn de salarissen in de Premier League fors gestegen. Bij ManUnited betalen ze nu bijna het dubbele. Een looncategorie die Hazard ook mag ambiëren. Plezier is nog altijd zijn grootste drijfveer, maar hij kent zijn waarde. Bestbetaalde Belg in Engeland is momenteel Kevin De Bruyne. Hij strijkt gegarandeerd ruim 300.000 euro bruto per week op zonder bonussen.