Chelsea zonder Giroud en Tomori tegen Lille

Rüdiger kwam dit seizoen pas één keer in actie voor Chelsea. Hij was net hersteld van een knieoperatie toen hij tijdens de vijfde speelronde in de Premier League opnieuw geblesseerd raakte.



Chelsea strijdt met Ajax en Valencia om de bovenste twee plaatsen in groep H. De Amsterdammers, die aan kop staan met tien punten, ontvangen dinsdagavond Valencia. De Spanjaard hebben acht punten, net als Chelsea dat op basis van de onderlinge resultaten onder Valencia staat. ,,Dit wordt een grote wedstrijd, vergelijkbaar met een duel in de knock-outfase", zei Lampard. Chelsea verloor drie van de laatste vier competitieduels.