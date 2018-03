Chiellini: Onze aanvallers hebben bijna geen kans nodig

Video Silvano Poropat door het stof na woe­deuit­bar­sting

7 maart Silvano Poropat voelt zich 'the day after' allesbehalve prettig. ,,Dit is mij in mijn hele loopbaan nog nooit eerder overkomen. En ik zal er ook alles aan doen om het nooit meer te laten gebeuren", zegt de Kroatische basketbalcoach van New Heroes Den Bosch schuldbewust.