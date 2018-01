Chung voor eerst in carrière naar halve finale in Melbourne

Chung, die eerder in Melbourne al de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev en zesvoudig winnaar Novak Djokovic had uitgeschakeld, domineerde de partij. In de eerste set had de 21-jarige Zuid-Koreaan aan één break genoeg. In de tweede set kwam Sandgren terug van een break achterstand, maar moest de Amerikaan toch buigen in de tiebreak.