Cillessen weer fit voor bijzonder duel: ‘Fantastisch om tegen Ajax te spelen’

Door Freek Jansen ,,Het is zeker een bijzonder duel voor mij", aldus Cillessen tijdens de persconferentie op het trainingscomplex van Valencia. ,,En het wordt voor ons een heel moeilijke wedstrijd. Ajax wil altijd voetballen, altijd aanvallen. Het maakt die ploeg levensgevaarlijk en dat is afgelopen seizoen ook wel gebleken.”

Cillessen zal morgen onder de lat staan. Afgelopen zaterdag hield de doelman de nul in het uitduel met Athletic Bilbao (0-1). ,,Vorige week speelde ik doordeweeks niet in de competitie omdat ik niet helemaal okselfris was. Dat is nu wel het geval. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin, voel me happy, en sportief gaat het ook weer iets beter met de ploeg.’’