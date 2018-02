City maakt van return een formaliteit na galavoorstelling in Basel

Dopingaffaire Kruijswijk: Het moet snel duidelijk zijn, Froome is mijn concurrent

20:15 Steven Kruijswijk start morgen zijn seizoen in de Ruta del Sol. Hij koerst dan tegen Chris Froome, de in een dopingzaak verwikkelde viervoudig Tourwinnaar. ,,Ik wil niet dat hij straks aan de grote wedstrijden aan de start staat en dat hij later geschorst wordt”, zegt de klassementsrenner van Lotto-Jumbo.