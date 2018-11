City zonder Silva, Jesus en Gündogan tegen Lyon

Zaterdag 4C Ein-de-lijk wint Olympia’60 weer eens: ‘Leek alsof we kampioen waren geworden’

19:20 Bijna een jaar moest Olympia'60 erop wachten, maar afgelopen zaterdag was het dan zover. Voor het eerst in 2018 stapte de vierdeklasser uit Dongen met een overwinning van het veld. ,,We knokten voor elke meter.”