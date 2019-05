CL-finale Liverpool – Spurs? Sluit het maar niet uit

3-0 achter, niks aan de hand

Historisch gezien heeft Liverpool slechts 8 procent kans op de finale zou je zeggen. In alle Europese competities werd het namelijk 599 keer 3-0 voor de thuisploeg in een heenwedstrijd. Slechts 47 keer kwam de verliezer alsnog een ronde verder. Maar wat zeggen die cijfers?



Als je louter kijkt naar halve finales (EC 1, 2, 3 en CL) dan is de kans al gestegen tot 12 procent. Een 3-0 nederlaag in de eerste wedstrijd werd 3 van de 25 keer op eigen veld nog goed gemaakt. Onder meer door Barcelona, dat in 1986 na een 3-0 verlies in Zweden met 3-0 won van IFK Göteborg en na strafschoppen alsnog de finale haalde.

Volledig scherm Lionel Messi was vorige week tegen Liverpool met twee goals weer de grote man bij Barcelona. © Getty Images

Ajax is gewaarschuwd

Volledig scherm Winston Bogarde neemt het doel van Panathinaikos onder vuur. Na de 0-1 thuis rekende Ajax in 1996 in de return af met de Grieken. © ANP Ajax deed vorige week in Londen natuurlijk prima zaken. Van de 750 keer dat een ploeg in Europees verband (alle competities) begon met een 0-1 uitzege, werd in 658 gevallen ook de volgende ronde bereikt. De ploeg van Erik ten Haag heeft dus 88 procent kans op de finale.



Maar als er nou één club is die weet dat het na een goed begin nog fout kan gaan dan is het Ajax zelf. In 1996 verloren de Amsterdammers in de halve finale van de Champions League met 0-1 van Panathinaikos. Desondanks haalden de Grieken de finale niet. In de return stelde Ajax orde op zaken en won met 0-3.

Liverpool flikte het eerder

Bij Liverpool weten ze wel hoe je terug moet komen van een 3-0 achterstand. Wat te denken van de legendarische Champions League-finale van 2005 tegen AC Milan? Bij rust 0-3, na 90 minuten 3-3. En na strafschoppen ging de Cup met de grote oren mee naar Engeland.

Ook onder Jürgen Klopp kwamen de Reds al eens op spectaculaire wijze terug. Drie jaar geleden haalde Liverpool de halve finales van de Europa League ten koste van Borussia Dortmund, dat na de 0-2 bij rust in de tweede helft werd weggevaagd: 4-3. Dat was na de 1-1 in Duitsland reden voor een groot feest. Ook toen geen Mo Salah (destijds nog AS Roma), maar wel Divock Origi in de spits.

Bekijk hier de legendarische finale van 2005:

Geen paniek bij Spurs

Voor Tottenham Hotspur is er nog geen reden voor paniek. De club verloor al tien keer eerder (uit en thuis) een heenwedstrijd in Europees verband met 1-0. Toch gingen de Spurs in vier gevallen alsnog gewoon door.

Barcelona vaker afgedroogd

Barcelona uit of thuis. Het is een wereld van verschil. Sinds het seizoen 2016-17 verloren de Catalanen al drie een knock-outduel in de Champions League op vreemde bodem met minimaal drie goals verschil, vaker dan elk ander team:



14 februari 2017: PSG-Barcelona 4-0

11 april 2017: Juventus-Barcelona 3-0

10 april 2018: AS Roma-Barcelona 3-0

En dan laten we de 4-0 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München van 23 april 2013 voor het gemak maar even buiten beschouwing.

Volledig scherm AS Roma viert de 3-0 zege op Barcelona. Na de 4-1 uitnederlaag gaan de Italianen in 2018 naar de halve finale. © EPA

Luis Suárez staat droog op Anfield

Luis Suárez keert met Barcelona terug op vertrouwde bodem. Maar of dat nou een garantie is voor succes? In zijn laatste tien wedstrijden op Anfield scoorde hij als speler van Liverpool slechts twee keer. In zijn laatste drie duels in Liverpool maakte hij geen enkele goal.

Volledig scherm Luis Suarez (r) als speler van Liverpool in duel met Patrice Evra (Manchester United). © AP

Eriksen op zijn gemak in de Arena