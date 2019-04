CL-kraker in nieuw Spurs-stadion primeur voor Tottenham en City

25 zeges is wellicht niet genoeg voor PSV

6:31 Twee keer had PSV de afgelopen maanden de kans om Ajax naar een beslissende achterstand van acht punten te schieten. In Utrecht en Amsterdam liet de ploeg van Mark van Bommel na om de competitie in de plooi te leggen, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Net als vorig seizoen joeg Ajax maandenlang op PSV en elke keer lukte het niet om het gaatje te dichten. Na de winterstop won het team van Van Bommel maar de helft van de wedstrijden en na zondag heeft Ajax de touwtjes in handen.