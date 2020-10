CL-winnaar Bayern ontvangt Atlético, City treft Porto

'Gat wordt kleiner' Verstappen acht zich kansrijk op nieuw circuit: ‘Dat kan het interes­sant maken’

20 oktober Max Verstappen ziet kansen om het Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moeilijk te maken, komende zondag in Portugal. Hij put veel vertrouwen uit zijn goede optreden op de Nürburgring twee weken geleden. ,,Daar hebben we echt vooruitgang geboekt met de Red Bull. Het lijkt er inderdaad op dat het gat met Mercedes steeds kleiner wordt”, zegt de Limburger in een vooruitblik van zijn Formule 1-team.