CL-winnaar Van Dijk verkozen tot beste verdediger van vorig seizoen

Ajax in de poule bij Chelsea, Valencia en Lille

19:13 Ajax gaat het in de groepsfase van de Champions League opnemen tegen Chelsea, Valencia en Lille. De landskampioen bereikte vorig seizoen de halve finales in het belangrijkste Europese bekertoernooi en greep maar net naast een plek in de eindstrijd, maar moest zich desondanks weer via de voorrondes zien te plaatsen.