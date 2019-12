Clément Turpin arbiter bij kraker Ajax-Valencia

Femke Heemskerk naar finale 50 vrij

12:36 Zwemster Femke Heemskerk is op de slotdag van de EK kortebaan in Glasgow doorgedrongen tot de halve finales van de 50 meter vrije slag. De Nederlandse zette de derde tijd neer in de series: 23,87. Dat was twee tienden boven haar persoonlijk record.