Cleveland op 3-3 in Eastern Conference-finale tegen Boston

Froome pakt roze na fabelachti­ge solo, Dumoulin blijft tweede

25 mei Na een historische bergrit in de Ronde van Italië heeft Chris Froome na een ongekende solo van meer dan tachtig kilometer de macht gegrepen. De Brit, eerder nog afgeschreven deze Giro, won de etappe en heeft in het klassement nu 40 seconden voorsprong op Tom Dumoulin. Voormalig roze-truidrager Simon Yates speelt na een totale ineenstorting geen enkele rol meer in het klassement. Morgen volgt nog een zware bergrit met finish bergop.