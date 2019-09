Clijsters (36) keert na break van zeven jaar terug als tennisster

In een persoonlijke video licht Clijsters haar keuze toe: ,,De afgelopen zeven jaar ben ik voltijd moeder geweest. Ik houd van die rol, echt. Maar ik houd er ook van professioneel tennis te spelen. Ik mis het en dus ga ik het proberen te combineren. Kan ik een liefdevolle moeder zijn voor mijn drie kinderen én het beste uit mezelf halen als tennisster? Laten we het doen!”



In 2007 besloot Clijsters voor het eerst enige tijd te stoppen met tennis. De hoofdoorzaak was aanhoudend blessureleed. Twee jaar later keerde ze terug en vulde ze haar indrukwekkende cv direct verder aan. Ze baarde namelijk opzien door na die onderbreking, één maand na haar comeback, met een wildcard deel te nemen aan de US Open en dit toernooi direct te winnen. Ze won al 41 persoonlijke titels waarvan vier Grand Slams. De US Open schreef ze liefst drie keer achter haar naam: in 2005, 2009 en 2010. In 2011 voegde ze de titel op de Australian Open toe aan haar palmares.

Drie kinderen

De in Antwerpen geboren tennisster speelde in 2012 op 29-jarige leeftijd haar - vooralsnog - laatste professionele wedstrijd. Ze wilde tijd maken voor haar rol als moeder. In 2008 beviel ze van dochter Jada, in 2013 kwam Jack ter wereld en drie jaar geleden werd zoon Blake geboren. Ze is getrouwd met de Amerikaanse basketbalcoach Brian Lynch.

,,Ik heb niet echt het gevoel dat ik iets heb te bewijzen. Ik denk dat het voor mij de uitdaging is. De liefde voor de sport is er duidelijk nog steeds. Maar de vraag is of ik in staat ben om mezelf op het niveau te brengen dat vereist is om de topspeelsters te verslaan. Ik wil mezelf uitdagen en ik wil weer sterk zijn. Dit is mijn marathon”, zei Clijsters op de site van de WTA.



De afgelopen jaren werkte Clijsters als part-time coach van verschillende tennissters onder wie Elise Mertens en Yanina Wickmayer. Ook vervulde ze af en toe de rol van co-commentator tijdens Grand Slams voor onder meer de BBC en Fox Sports Australia.

