Clijsters (36) verliest van Muguruza bij langverwachte comeback

VideoKim Clijsters heeft bij haar rentree op de tennisbaan in Dubai een nederlaag geleden tegen Garbiñe Muguruza. De 36-jarige Belgische, die in 2012 haar laatste officiële wedstrijd speelde, verloor met 6-2, 7-6 (6) van de nummer 16 van de wereld.

Het leek een eenzijdig duel te worden, maar Clijsters vocht zich in de tweede set knap terug. De winnares van vier grandslamtoernooien maakte een 3-0-achterstand ongedaan en er ontstond een boeiend gevecht. Clijsters stond met 5-4 en 6-5 voor, maar moest Muguruza na het tweede wedstrijdpunt in de tiebreak feliciteren. De tweede set duurde maar liefst 66 minuten, terwijl de eerste set amper een half uur in beslag nam.

In september van vorig jaar baarde Clijsters opzien door zeven jaar na haar laatste duel een comeback aan te kondigen. Ze wilde al deelnemen aan de Australian Open, maar het eerste grandslamtoernooi van het jaar kwam te vroeg.

Clijsters werd voorafgaand aan het toernooi in Dubai in de eerste ronde gekoppeld aan Kiki Bertens, maar de Nederlandse besloot zich terug te trekken voor het toernooi van Dubai. Door de afmelding van Bertens nam Muguruza in het schema de plek van Bertens in.

,,Het was een speciale wedstrijd voor me”, zei Muguruza. ,,Kim kan ongelooflijk goed spelen, dus ik verwachtte een moeilijk duel.”

Clijsters, begeleid door de Nederlander Fred Hemmes jr., won in 2005, 2009 en 2010 de US Open en was in 2011 de beste op de Australian Open. Ze is de voormalig nummer 1 van de wereld.

WTA on Twitter @Clijsterskim ends a phenomenal rally at the net 🤩 #DDFTennis https://t.co/D4OKRRgEBz

WTA on Twitter Powerful forehands from @Clijsterskim 👊 #DDFTennis https://t.co/JHkNro0qv3

