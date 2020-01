Clijsters maakt zich zorgen om collega's op Australian Open

Xavi verklaart waarom hij aanbod FC Barcelona afsloeg: ‘Het kwam te vroeg’

11:52 Xavi Hernández (39) is de speler met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona en wil in de toekomst zeker terugkeren in Camp Nou als coach, maar toen zijn grote voetballiefde hem afgelopen weekend benaderde om Ernesto Valverde per direct op te volgen bedankte hij. ,,Het kwam nog te vroeg in mijn trainersloopbaan.”