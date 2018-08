Club betaalt twee miljoen voor Amrabat, Real houdt hoop op Mbappé

Real houdt hoop op Mbappé

Real Madrid heeft de komst van Kylian Mbappé nog niet uit het hoofd gezet. De houder van de Champions League hoopt zich nog steeds te versterken met de negentienjarige Fransman, zo meldt AS. Real Madrid is nog steeds op zoek naar een opvolger voor de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. De club werd de afgelopen maanden in verband gebracht met Neymar en Eden Hazard. De komst van Mbappé is wellicht makkelijker te verwezenlijken.



Paris Saint-Germain huurde de aanvaller afgelopen seizoen van AS Monaco. De kampioen moet echter deze zomer de optie op koop van het grootste talent van het afgelopen WK in Rusland lichten. Het zou echter de vraag zijn of Paris Saint-Germain nog voldoet aan de regels van Financial Fair Play van de UEFA als de club 180 miljoen euro uitgeeft aan Mbappé.