Club Brugge hoopt bij Lazio op rentree aanvoerder Vormer

Brugge moet morgen winnen in Rome om de achtste finales te halen. De Nederlandse aanwinst Noa Lang (ex-Ajax) is hoopvol gestemd. ,,Toen ik voor Brugge tekende, had ik me als doel gesteld om met deze club te overwinteren in de Champions League. Dinsdag spelen we een finale om dat doel te bereiken en geschiedenis te schrijven. Ik hoop dat we ons daarvan bewust zijn. Uit de heenwedstrijd hebben we geleerd dat je op dit niveau de kansen moet afmaken.”