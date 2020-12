Club Brugge moet volgende week winnen bij Lazio voor plek in achtste finales, Dortmund al door

Borussia Dortmund begon danig verzwakt aan de wedstrijd in het lege Signal Iduna Park van Dortmund. Niet alleen de Belgische rechtsback Thomas Meunier en middenvelder Emre Can ontbraken wegens blessures, ook de Noorse spits Erling Braut Haaland (20) miste het duel. De topschutter, al goed voor zes doelpunten in het belangrijkste Europese clubtoernooi, is tot het einde van het jaar uitgeschakeld met een spierscheurtje.

Borussia was ook in de tweede helft gevaarlijker, maar Lazio kreeg in de 67e minuut een strafschop. Het was een cadeautje van de scheidsrechter, die een overdreven val van Sergej Milinkovic-Savic beloonde met een penalty. Ciro Immobile schoot vanaf de stip raak en bracht de stand in evenwicht. Immobile had in de slotfase nog bijna Lazio de winst bezorgd, maar doelman Roman Bürki keerde het vlammende schot.