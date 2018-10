Club Brugge zonder Osse Danjuma Groeneveld

De 21-jarige international is nog niet hersteld van een enkelblessure, die hij vrijdag in de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren opliep (1-1). Het is nog niet duidelijk hoe lang hij aan de kant moet blijven.

Groeneveld keerde eigenlijk al geblesseerd terug van de interlands met het Nederlands elftal tegen Duitsland (3-0) en België (1-1). Hij debuteerde voor Oranje als invaller in het duel met de Duitsers. Tegen België mocht hij beginnen en tekende hij voor de gelijkmaker.

Zowel Club Brugge als AS Monaco is in poule A nog puntloos. Borussia Dortmund en Atlético Madrid geven met zes punten de toon aan.

,,Het wordt tijd om punten te pakken”, besefte de Nederlandse verdediger Stefano Denswil van Club Brugge. ,,Tegen Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1) konden we het veld toch met een goed gevoel verlaten. Tegen Dortmund hadden we absoluut een punt verdiend. Twee seizoenen geleden was ons spel in de Champions League niet om aan te zien, we hebben zeker stappen gemaakt als ploeg.’'