Club en United in evenwicht, Frankfurt speelt Salzburg zoek

In een bij vlagen boeiende wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester United liep vanavond in het Jan Breydelstadion geen winnaar het veld af. Beide clubs gaan met 1-1 naar de return van volgende week op Old Trafford. De Nigeriaanse spits Dennis en Anthony Martial maakten de goals in Brugge.