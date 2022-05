‘Clublegende’ Origi vertrekt bij Liverpool, Borussia Dortmund gooit coach eruit

NBA finals Boston Celtics herstelt zich van slechte start en trekt stand gelijk tegen Miami Heat

De basketballers van Boston Celtics hebben de stand gelijk getrokken in de finale van de oostelijke divisie in de NBA. De Celtics wonnen het tweede duel met Miami Heat met overtuigende cijfers: 127-102. De eerste confrontatie in Miami was dinsdag gewonnen door de thuisploeg (118-107).

7:35