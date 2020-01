Clubwatcher Rik Elfrink over linksback Rodríguez: ‘Mijn indruk is dat PSV niet de hoofdprijs gaat betalen’

,,Het belangrijkste voor PSV is dat Bruma weer is aangesloten. Hij heeft een dag de training gemist, dus de schade valt mee. Maar het zijn natuurlijk geen handige dingen", aldus Elfrink over de Portugees met het verlopen paspoort.

Steven Bergwijn is in Eindhoven geblesseerd achtergebleven. Ook de langdurig absente Donyell Malen is niet mee naar Qatar. Sam Lammers is wel mee op trainingskamp. ,,Lammers is een talentvolle spits, heeft vorig jaar zestien goals gemaakt bij SC Heerenveen. De bedoeling is dat hij straks gewoon de nummer negen gaat worden.”

Volledig scherm Ricardo Rodríguez in het shirt van AC Milan. © Getty Images

Ricardo Rodríguez