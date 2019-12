Clubwatchers: ‘Willem II leeft als bijna nooit tevoren’

Makkelie fluit topper tussen AZ en Ajax, Nijhuis krijgt Feyenoord - PSV

12:19 Danny Makkelie heeft zondag in Alkmaar de leiding over de topper tussen AZ en Ajax. Het duel in het AFAS-stadion begint om 16.45. Eerder op de dag staan Feyenoord en PSV tegenover elkaar in de Kuip. Die wedstrijd wordt geleid door Bas Nijhuis.