Coach Galtier: Lille is misschien wel de underdog

,,We zijn denk ik niet de favoriet”, zei coach Galtier. ,,Misschien wel de underdog. Maar we zien zeker kansen. Ajax had het lastig in de voorronden. Ze hadden ook zomaar uitgeschakeld kunnen worden. Dat was wel jammer geweest voor een ploeg die vorig seizoen nog in de halve finale speelde.”



Galtier beseft dat Ajax met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne drie belangrijke spelers heeft verloren. ,,Maar ze spelen nog steeds herkenbaar, op een manier zoals ze al veertig jaar doen. Ze spelen modern voetbal met technische spelers. Het blijft voor mij een indrukwekkende ploeg.”