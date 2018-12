Cocktail voor een stunt in de Champions League

Gündogan voelt de pijn van Sterling: ‘Hoort niet in de wereld thuis’

10:43 Ilkay Gündogan weet wat Raheem Sterling doormaakt. De Engelse aanvaller van Manchester City werd dit jaar al een paar keer racistisch bejegend in de voetbalstadions. Gündogan, ploeggenoot van Sterling bij de Engelse kampioen, maakte afgelopen zomer in de aanloop naar het WK in Rusland hetzelfde mee.