Colombia met 1-0 te sterk voor Qatar

Honkballe­gen­de David Ortiz was niet doelwit schietpar­tij

1:27 David Ortiz (ook wel Big Papi genoemd), de voormalig slagman van de Boston Red Sox die op 9 juni gewond raakte bij een schietpartij in een bar in Santo Domingo, was niet het doelwit. Dat meldde de procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek woensdag.