Column Henk Mees | Haar stokje viel, maar Cathelijn Peeters bleef overeind

met video Verloren strijd tegen Servië biedt volleybal­vrou­wen toch vertrouwen: ‘Gaf veel kracht dat we ze bijna hadden’

De Nederlandse volleybalvrouwen dwongen in de verloren halve finale van het EK wereldkampioen Servië tot het uiterste. ,,Dit soort wedstrijden wil je spelen. Ik zou ‘m zo nog een keer willen spelen”, zei Juliët Lohuis, die zondag in de strijd om het brons tegen Italië opnieuw een topland treft. ,,We moeten boos en hongerig zijn omdat we de kansen niet hebben afgemaakt.”