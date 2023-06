Column Henk Mees | Special Olympics laten zien wat sport ook kan betekenen

Met samenvatting Tallon Griekspoor blijft ongeslagen op gras en bereikt na ware thriller kwartfina­les in Halle

Tallon Griekspoor blijft ook na zijn overwinning bij het ATP-toernooi van Rosmalen uitstekend presteren op gras. De 26-jarige Haarlemmer rekende in het Duitse Halle in een ware thriller af met Hubert Hurkacz, van wie hij vorige maand in de tweede ronde van Roland Garros nog had verloren: 6-3, 1-6, 7-6 (8).