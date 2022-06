Column Sjoerd Mossou | Voetballers op vakantie: eindelijk komkommertijd

Arno Kamminga start WK goed met snelste tijd in series 100 meter schoolslag

Arno Kamminga is de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest goed begonnen. Op de 100 meter schoolslag had de winnaar van het zilver op de Spelen van Tokio in de series de snelste tijd. Kamminga tikte aan na 58,69 seconden. De Britse olympisch kampioen Adam Peaty ontbreekt in de Hongaarse hoofdstad vanwege een voetblessure.

11:59