Comeback Clijsters: bloed kruipt waar het niet gaan kan

Veldrij­ders Maik en Inge van der Heijden hopen in Amerika de basis te leggen

9:34 In Iowa City wordt zaterdag de eerste wereldbeker-veldrit van het seizoen gereden. Acht dagen later volgt de tweede in Waterloo. Maik en Inge van der Heijden hopen in Amerika de basis te leggen voor deelname aan alle World Cups.