Commissaris van Vitesse wil de opstelling maken

De bemoeienis van commissaris Valeri Oyf met het technische beleid is een vat vol ergernis voor trainer Henk Fraser. De Rus Oyf vormt met de Oostenrijker Yevgeni Merkel en Henk Parren de raad van commissarissen van Vitesse.



De toezichthouder, voormalig topbestuurder bij de Highland Gold Mining Company, wil het technische beleid in Arnhem bepalen. Hij zou zelfs nadrukkelijk invloed willen uitoefenen op de opstelling én de speelwijze van Vitesse. Daarvan is al sprake sinds de aanloop naar de Johan Cruijff Schaal. Fraser is naar verluidt niet gediend van ‘de dwingelandij’ van Oyf en gaat niet op ‘de dringende verzoeken’ in. De coach is zeer geërgerd door de gang van zaken bij Vitesse, die zijn werk ondermijnen.