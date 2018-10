Coric klopt Federer en berooft Shanghai van droomfinale

MastersRoger Federer is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het masterstoernooi van Shanghai. In de halve finale ging de Zwitser verrassend in twee sets onderuit tegen Borna Coric: 6-4, 6-4.

Coric was met name in zijn opslaggames oppermachtig. Hij stond Federer zelfs geen enkel breekpunt toe. Zelf benutte hij twee van de zeven kansen om de opslag van de Zwitser te breken. ,,Hij was gewoon beter'', erkende Federer. De 21-jarige Coric staat voor het eerst in de finale van een masterstoernooi. Hij gaat op de wereldranglijst klimmen naar plek dertien.

Eerder had Djokovic al de eindstrijd bereikt door Alexander Zverev met overtuigende cijfers te verslaan: 6-2 6-1. De Duitser kon alleen in het begin van de eerste set serieus partij bieden. Een break in de zesde game (4-2) leidde de ondergang in. De partij werd beslist bij het vierde wedstrijdpunt en duurde slechts een uur.

Djokovic, dit jaar winnaar van Wimbledon en de US Open, passeert Federer op de wereldranglijst. Hij heeft alleen Rafael Nadal nog voor zich staan op de ranking die maandag uitkomt. De Spaanse nummer 1 van de wereld ontbreekt vanwege knieklachten in Azië. Djokovic kan de masters van Shanghai voor de vierde keer op zijn naam schrijven. Hij won het toernooi al in 2012, 2013 en 2015.

,,Alles wat ik in gedachten had, lukt momenteel'', zegt Djokovic, die begin augustus in Toronto voor het laatst een partij verloor. Hij won daarna de masters in Cincinnati en de US Open. De Serviër heeft nu al zeventien partijen op rij gewonnen. ,,Het gaat perfect.''

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP