Coric ontsnapt aan uitschakeling en staat in halve finale Rosmalen

Coric overleefde in de tiebreak van de derde set één wedstrijdpunt. Hij maakte in de beslissende set tevens een achterstand van 5-2 (dubbele servicebreak) ongedaan. ,,Ik was in gedachten mijn tas al aan het inpakken en ineens begon het weer te lopen en sloeg ik een aantal eerste services. Ik had wat geluk dat ik een ace op de lijn sloeg op matchpoint tegen", zei Coric, die David Goffin of Adrian Mannarino treft in de halve finale.