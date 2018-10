Coric schenkt kansarme tennisfan kaarten: ‘OMG, gebeurt dit écht’?

Klassieker Van Persie: Of ik het tegen Ajax nog kan belopen? We gaan het zien

16:08 Robin van Persie is na de terugkeer van Nicolai Jørgensen weer middenvelder in plaats van diepe spits. In de rug van de Deen moet de topscorer aller tijden van Oranje zondag in de Johan Cruijff Arena voor het gevaar van Feyenoord zorgen tegen aartsrivaal Ajax.