‘Corona-expert’ Slot: Pas na tien dagen weten we of er meer spelers besmet zijn na Bijlow

Zonder Justin Bijlow moet Feyenoord morgen in het Sinobo Stadion een punt pakken om groepswinst in groep E van de Conference League te pakken. De doelman van Oranje heeft corona en is de enige speler die trainer Arne Slot mist in Praag tegen Slavia Praag. De Israëlische international Ofir Marciano staat in Tsjechië onder de lat.

In de selectie van de Rotterdammers is de besmetting van Justin Bijlow behoorlijk aangekomen. ,,Het is altijd even schrikken, een coronageval in de selectie’’, zegt middenvelder Guus Til. ,,Want corona is besmettelijk. We zijn allemaal getest en het is gelukkig alleen bij Justin gebleven.’’

Daar wil trainer Arne Slot wel even iets bij aanvullen. Als oefenmeester van AZ zag hij al eens een fors deel van zijn selectie wegvallen door coronabesmettingen. ,,We waren een beetje nerveus of het alleen bij Justin zou blijven’', zei Slot. ,,Ik ben een beetje een expert, dat komt door mijn ervaringen met coronagevallen toen ik nog bij AZ werkte. Een besmetting kan tien dagen duren en we weten dus pas later of de positieve test van Justin invloed heeft op verschijnselen bij andere spelers. Daarom testen we de spelers. Gisteren en vandaag wederom. Hoe het met Justin is? Iedere speler vindt het natuurlijk jammer als ze een belangrijke wedstrijd moeten missen. Justin heeft ook wel wat klachten. Of hij zondag tegen FC Twente ook ontbreekt? Dan moet je bij onze dokter zijn, ik vind het lastig om er antwoord op te geven.’’

Quote Marciano is de nummer één van Israël en is gewend om grote wedstrij­den te spelen. We wilden iemand die niet in de war zou raken als hij een grote wedstrijd zou moeten keepen. Arne Slot

Dat vond Slot zondag niet na de winst tegen PEC toen hij zich liet ontglippen dat Feyenoord een titelkandidaat was. Had hij daar later op de avond spijt van? ,,Nee, ik wilde vooral iets over Zwolle zeggen en gebruikte het woord titelkandidaat’’, zegt Slot. ,,Maar het is een compliment voor Feyenoord denk ik dat we kunnen worden vergeleken met Ajax en PSV, zeker omdat we pas vijf maanden met elkaar bezig zijn. Of we de Conference League kunnen winnen? Alle clubs die er na de winter nog bij zijn, kunnen dat. Er zitten een paar sterke clubs tussen maar ook minder sterke. Of we de groep willen winnen om zo de tussenronde over te kunnen slaan? We zijn heel blij als we overwinteren, als dat ook nog kan zonder tussenronde en dus als groepswinnaar is dat mooi. Is het met een tussenronde is dat ook prima.’’

Over keeper Ofir Marciano maakt hij zich geen zorgen. De vervanger van Bijlow is een ervaren keeper die niet wakker ligt van een wedstrijd in een vol stadion. ,,Bijlow is de nummer één van Nederland en dat geeft hij aan hoe goed hij is. Marciano is echter de nummer één van Israël en is gewend om grote wedstrijden te spelen. We wilden iemand die niet in de war zou raken als hij een grote wedstrijd zou moeten keepen. Topclubs hebben vaak drie ervaren keepers, maar uit financieel opzicht hebben wij gekozen voor twee ervaren keepers en Troost en Jansen als jonge talenten daar achter.’’

Van Slavia Praag verwacht Slot forse tegenstand. De Tsjechen lieten zich in Rotterdam een beetje verrassen. ,,Ze bleven in de Kuip volharden in korte opbouw en pas in de tweede helft kozen ze ervoor om de bal meer richting onze laatste lijn te leggen.’’

Ook Guus Til is benieuwd naar hoe de Tsjechen dit keer voor de dag zullen komen. ,,Slavia Praag speelt een beetje zoals wij willen, ze willen ook pressen’', zegt Til. ,,In Rotterdam waren ze volgens mij nog niet op de hoogte in welk tempo wij dat kunnen. De tweede helft zag je dat ze kwalitatief een goede ploeg hadden. Ze moeten winnen, ze zullen getergd zijn. De klik tussen mij en Bryan Linssen? Ik speel heel graag met hem, hij lost veel werk op voor mij en ik voor hem. We geven elkaar niet eens heel veel ballen, maar we komen allebei in de zestienmeter en tegenstanders moeten dan kiezen.’'

Tot slot ging het nog even over het feit dat onze Koning een deel van de aanhang van Praag vloog vanochtend met een KLM-toestel. ,,Ik heb het allemaal gelezen’’, zegt Slot. ,,Wat ik er van vind? Als ze veilig geland zijn is dat prettig en dat zijn ze. Het was leuk geweest als hij ons had gevlogen, maar we zijn hier voor kwalificatie voor de volgende ronde.’’