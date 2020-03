Corona-verwarring in Valencia: ‘Wel stadiontour door perszaal, maar geen persconferentie...’

Valencia - AtalantaDe return tussen Valencia en Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League wordt vanavond zonder publiek gespeeld. In en rond Mestalla heerst vooral verwarring over de genomen maatregelen. ,,Wel een stadiontour door de perszaal, maar geen persconferentie?”

De logica is momenteel ver te zoeken in Valencia. In en rond Mestalla, sinds 1916 de thuishaven van Valencia Club de Fútbol, zijn er veel vraagtekens bij de supporters. Zo ook bij Adrián González, inwoner en fan van Valencia. Als bijbaantje geeft hij enkele dagen per week stadiontours in Mestalla, het stadion waar hij al van kleins af aan komt om zijn ploeg te steunen. Vanavond mag hij het stadion niet in, net als de 55.000 andere fans die al maanden hun kaartje hebben. De ticketprijzen voor deze wedstrijd varieerden van 50 tot 250 euro voor een stoeltje.

,,Of de club dat geld terugbetaalt aan de fans? Ik denk het wel, maar ik heb er nog niks over gehoord. Ik baal vooral dat ik deze wedstrijd niet kan bijwonen, want we willen er zijn om de spelers te steunen. Dat gevoel heerst bij alle fans. We snappen best dat er aan de gezondheid van de mensen wordt gedacht, maar heel veel zaken zijn lastig te begrijpen en uit te leggen", zegt Adrián, die aan het begin van de middag een groep van 25 mensen door Mestalla begeleidt.

Volledig scherm De stadiontour in Mestalla. © Minne Groenstege In zijn derde groep van de dag lopen twaalf Nederlanders mee, maar ook drie Japanners en vier supporters van Atalanta die ondanks de vele coronabesmettingen in het noorden van Italië toch zijn afgereisd naar Valencia. Dit groepje loopt kort op elkaar door de smalle gangen van het stadion, het clubmuseum en de perszaal. In diezelfde perszaal waren gisteren geen journalisten welkom om hun werk te doen rond de wedstrijd tussen Valencia en Atalanta, waarbij de thuisploeg een 4-1 nederlaag van de heenwedstrijd in San Siro in Milaan op 19 februari moet zien goed te maken om nog door te gaan naar de kwartfinales van de Champions League.



,,Een 4-1 nederlaag goedmaken is bijna een onmogelijke missie, maar met de hulp van 50.000 fanatieke fans gaf ik ons nog wel een kans. Omdat we nu in een leeg stadion moeten spelen zie ik het wel somberder in, van 25 tot 10 procent kans", zegt Adrián, terwijl de deelnemers aan de stadiontour foto's maken in het fraaie stadion van Valencia. Ondertussen klinkt een kilometer verderop vuurwerk.

15.000 fans

Mi nombre es Dani Parejo. Soy futbolista, juego en el Valencia CF y soy el capitán del equipo. Pero también soy el marido de Isa y el padre de Dani y Diego. Muchos me conocéis en mi faceta de deportista, pero no tantos en la personal. Sin embargo, una y otra no pueden separarse y mucho menos en días tan complicados como los que vivimos ahora con el coronavirus, algo de lo que no puedes proteger a tus seres queridos de otra forma que no sea haciendo caso a los expertos. Soy el primero que está preocupado por esta crisis, el primero que no quiere que haya un solo contagio más y mucho menos una víctima. Ojalá todo fuera un mal sueño. Pero no lo es. Y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia. No entiendo cómo una crisis mundial puede gestionarse en España en función de la comunidad en la que vivas. No soy un experto ni mucho menos, pero por puro sentido común no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas por la calle celebrando unas Fallas que tanto a mi familia como a mí nos encantan, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto al que llegan cientos de vuelos procedentes de medio mundo, cómo puedo ver por televisión docenas de acontecimientos deportivos, solidarios o culturales en los que se congregan miles de aficionados... y, sin embargo, nosotros, el Valencia CF, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada. No tiene sentido. No podemos dejar que los intereses políticos o económicos primen sobre la salud de la población. Si es peligroso el partido contra el Atalanta, mucho más lo son las grandes aglomeraciones que se viven estos días en las calles por diversos motivos. Si es peligroso que la gente se junte en Mestalla, también lo es en el Parque de los Príncipes, en Anfield, en el Red Bull Arena, en el Etihad, en el Camp Nou, en el Allianz de Turín y en el de Múnich. Cada vez que saltamos al césped nos dejamos la piel por el escudo y ahora no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras otros lo pisotean. 65.1k Likes, 4,992 Comments - Daniel Parejo (@dani_parejo10) on Instagram: "Mi nombre es Dani Parejo. Soy futbolista, juego en el Valencia CF y soy el capitán del equipo. Pero..." ,,Dat is voor Las Fallas, een jaarlijks feest van twee weken in Valencia begin maart. Daar komen duizenden mensen uit heel de wereld op af, maar al die activiteiten gaan gewoon door tot en met 19 maart. Komende zaterdag zal er hier in Mestalla ook gewoon publiek zijn bij de stadsderby tegen Levante, maar tegen Atalanta blijft het stadion dus leeg. Het is voor ons de wedstrijd van het jaar, maar we moeten het maar accepteren. Ik verwacht wel dat er veel fans naar het stadion zullen komen om de spelersbus te onthalen en de spelers daarna maar vanaf buiten te supporten. Hoeveel? Zo'n 15.000 tot 20.000 fans, dat gebeurt altijd voor belangrijke wedstrijden. Het zou kunnen dat de politie morgen nog besluit het hele gebied rond het stadion af te sluiten, daar vrees ik nu ook voor.”



Valencia-captain Dani Parejo deed zelfs een oproep aan de fans om toch naar het stadion te komen, hoewel de poorten dus gesloten zullen blijven. De dertigjarige spelmaker is het niet eens met het besluit om de wedstrijd in een leeg stadion te spelen, dat werd genomen door de UEFA nadat de Spaanse minister van Volksgezondheid vorige week adviseerde om de wedstrijden tegen Italiaanse clubs zonder publiek te spelen. Ook bij Getafe - Internazionale is er donderdag geen publiek welkom, net als bij PSG - Borussia Dortmund en volgende week FC Barcelona - Napoli.

Parejo bracht zondagavond een statement naar buiten op Instagram, dat door de Valenciaanse sportkrant Super Deporte vandaag groot werd geplaatst op de cover. ,,Als het voor de mensen niet veilig is om naar Mestalla te komen, dan is het ook niet veilig om met mensen uit de hele wereld samen te komen op de luchthaven en op de pleinen in de stad voor Las Fallas. Ik ben geen expert op dit gebied, maar ik zie wel dat dit niet klopt. Voetbal wordt gespeeld voor het volk. Ik maak me ook zorgen om het coronavirus, maar het wordt niet opgelost door wat voetbalwedstrijden in lege stadions te spelen.”

Super Deporte van vandaag, met daarop het statement van Dani Parejo.