Crisis bij AEK? ‘Hebben wij niks mee te maken’

AEK Athene staat zevende in de Griekse competitie. De boze voorzitter heeft drie spelers uit de selectie gezet. En in de Champions League is AEK nog puntloos. Of dat de wedstrijd morgenavond heel anders maakt? Erik ten Hag wil er niet in mee. ,,Wij moeten onverstoorbaar zijn en vooral naar onszelf kijken. We hebben respect voor elke tegenstander en weten wat onze opdracht is. We willen niet afhankelijk zijn van andere ploegen, dus moeten we winnen.’’



Donny van de Beek is fit genoeg om morgen in de basis te kunnen starten. Ajax moet het in Athene wel doen zonder Hakim Ziyech die nog knieklachten heeft. Hij wordt normaal gesproken net als tegen NAC vervangen door David Neres. Ook Nicolas Tagliafico is er niet bij. De Argentijn is geschorst. Max Wöber komt daardaar weer in het elftal.



Ajax maakt indruk in de Champions League en kan morgenavond de kroon op het werk zetten. Ten Hag: ,,Of ik trots ben. Met trots verdien je geen prijzen en titels. Maar we zijn aan een mooie reeks bezig en dat moeten we tegen AEK opnieuw laten. We stellen steeds onze doelen bij. Eerst minimaal Europa League halen. Daarna Champions League halen. En nu is het doel de volgende ronde.’’



Frenkie de Jong, die bij de persconferentie naast Ten Hag zat, wil meer dan alleen overwinteren. ,,Het zou een mooi begin zijn als we door gaan, maar je kunt niet nu al zeggen dat iets geslaagd is terwijl we nog bezig zijn.”



De verwachtingen bij Ajax zijn volgens De Jong hoog. ,,Er is altijd druk bij Ajax. Toen de loting bekend werd, gingen mensen er wel even vanuit dat we door zouden gaan.”