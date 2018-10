Crisis blijft duren voor Mourinho en United

De ploeg vocht voor wat het waard was, maar kreeg op Old Trafford geen bal in het doel van tegenstander Valencia. De Spanjaarden scoorden ook niet, waardoor het duel in groep H in 0-0 eindigde.



De teleurgestelde supporters van United lieten na het laatste fluitsignaal van zich horen. Ze joelden de spelers uit. Al na de eerste helft was er bij de fans amper nog geloof in een goede afloop. De manschappen van coach José Mourinho toonden wel inzet, maar het voetbal sprankelde niet en doelman Neto van Valencia werd nauwelijks op de proef gesteld. De grote namen in de ploeg, onder wie Romelu Lukaku, Paul Pogba, Alexis Sánchez en Marcus Rashford, ontbrak het aan creativiteit.