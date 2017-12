Crouch reed bijna Kuyt ondersteboven met kart: 'Moest kiezen tussen Dirk of Xabi Alonso'

,,Ik reed de pitstraat in en merkte opeens dat mijn remmen het niet meer deden", zo vertelt Crouch aan het Engelse magazine Four Four Two. ,,Ik zag Xabi Alonso en Dirk Kuyt staan en wist dat ik iemand moest raken. Ik dacht alleen maar: 'oké. Wie is het meeste waard?', dus ik stuurde mijn kart op Kuyt af en alle lof voor hem, hij sprong over de kart heen. Ik reed vervolgens weer de baan op, sprong de kart uit die vervolgens hard tegen de muur op knalde en in de fik vloog."

Kuyt zelf reageert ook tegenover het magazine. ,,Ik had een lichte blessure dus ik ging niet karten en dacht op een veilig plekje te staan. En vanuit het niets reed Peter Crouch ineens op me in met zo'n 50 kilometer per uur. Hij kon niet remmen! Het enige dat ik me kon bedenken was om te springen en ik kwam maar net boven Crouch uit. Het scheelde niets of ik had mijn enkelbanden afgescheurd en de finale gemist."