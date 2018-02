Crouch wordt afgevoerd, tikkie van Huntelaar

Om de boomlange Peter Crouch wordt wel vaker gelachen. De aanvaller is immers niet de voetballer met de meeste finesse en dat weet Crouch zelf gelukkig ook. Als er op Twitter een grapje wordt gemaakt, dan is de speler van Stoke City er als de kippen bij om er op in te haken. Als zegt Crouch te hebben gespot in een gigantische mat, die nogal lijkt op een lijkzak, antwoordt de aanvaller gevat: 'Het is alleen leuk omdat ik niet zwaar geblesseerd was!'