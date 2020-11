CSKA Moskou richt na remise vizier op Feyenoord

LIVE | De Jong blijft Wijfje voor en wint NK allround, Anema pakt derde plaats

16:13 In de lege Friese schaatstempel Thialf gaat vandaag het NK allroundschaatsen verder. Patrick Roest en Jorien ter Mors gaan als leiders de tweede dag in van het 63ste nationale allroundkampioenschap. Mis niets in dit liveblog! Programma (vanaf 13.45 uur) • Vrouwen 1500 meter • Mannen 1500 meter • Vrouwen 5000 meter • Mannen 10.000 meter