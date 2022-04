Cyriel Dessers na nieuwe heldenrol: ‘Wat mij betreft blijft het niet bij die twee wedstrijden’

Dessers was na amper twee minuten al trefzeker, na een goed schot met zijn linker in de verre hoek. ,,Het was een soort van op de automatische piloot. Ik schoot hem goed in het hoekje. Je bent na de goal wel blij, maar je weet ook: het is pas de tweede minuut", legt de doelpuntenmaker uit. Dat bleek wel, want na een foute terugspeelbal van Orkun Kökçü stond het al snel 1-1. In de tweede helft repareerde Dessers de schade door te profiteren van een fout van de doelman. Later maakte Luis Sinisterra de bevrijdende 1-3.



Feyenoord had het lastig met Slavia Praag. ,,Zij deden heel veel dingen die wij ook wilden doen, qua druk zetten. Ik kon nog wel een paar keer in een man-tegen-man-situatie komen, maar vooral voor Sinisterra en Nelson was het lastig vanavond. Zij werden echt overal gevolgd, dan is het moeilijk voetballen", legt de matchwinner uit, die opnieuw goud waard was voor de Rotterdamse club. ,,Die glimlach gaat er voorlopig niet af, die blijft nog wel even staan. We speelden tegen een sterke ploeg, als je dan op zo'n manier kunt winnen, dan is dat volledig verdiend.”