Dader van mislukte beroving Özil en Kolasinac krijgt tien jaar cel

Oranje veegt vloer aan met Turkije en wint ook vijfde EK-kwalifica­tie­du­el

19:41 De voetbalsters van Oranje hebben ook de vijfde wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. En hoe. Ook in en tegen Turkije werd de overmacht van de Leeuwinnen in deze poule maar weer eens duidelijk: 0-8. Shanice van de Sanden was de uitblinker met een goal en vier assists.