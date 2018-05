Daniel pakt in Istanboel eerste ATP-titel

Chelsea mag weer hopen op Champions Lea­gue-tic­ket na zege op Liverpool

19:27 Chelsea is na de 1-0 overwinning op Liverpool weer volop in de race voor de vierde plek in de Premier League, die recht geeft op rechtstreekse deelname aan de Champions League. Olivier Giroud maakt vanavond na 32 minuten spelen de winnende treffer op Stamford Bridge.