Daniil Medvedev eerste finalist ABN Amro Open na eenvoudige zege op Grigor Dimitrov

Medvedev krijg zondag mogelijk te maken met een Nederlandse tegenstander. Tallon Griekspoor neemt het in de andere halve finale op tegen de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 14 van de wereld. Griekspoor zou, als hij weet te stunten, de eerste Nederlandse finalist in Ahoy worden sinds Raemon Sluiter in 2003. De laatste Nederlandse winnaar in Ahoy was Jan Siemerink in 1998.