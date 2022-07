Daria Kasatkina komt als eerste Russische toptennisster uit de kast: ‘Het maakt het leven daar veel moeilijker’

De Russische tennisster Daria Kasatkina heeft bekendgemaakt dat ze een relatie heeft met een vrouw. De nummer twaalf van de wereldranglijst is daarmee de eerste Russische toptennisster die uit de kast komt. Ze hoopt zo de homofobie in haar thuisland aan te kaarten.

,,Het is lastig en het heeft geen zin om in de kast te blijven zitten”, vertelde ze in een interview dat werd afgenomen in Spanje. De beste Russische tennisster van dit moment deed haar onthulling in een interview op het kanaal van YouTuber Witja Krawtschenko.

,,Voor jongeren die hiermee rondlopen is het heel belangrijk dat sporters of andere bekende persoonlijkheden erover praten. Je ligt in de knoop met jezelf zolang je het niet vertelt. Daarna moet iedereen zelf beslissen hoe hij of zij zich wil openstellen en in welke mate. Het belangrijkste is dat je goed in je vel zit”, aldus de 25-jarige Kasatkina.

Ze betreurt het dat homoseksualiteit in Rusland nog altijd een taboe is. ,,Er zijn veel onderwerpen die niet besproken worden en verboden zijn, dus het is niet verwonderlijk.” Volgens Kasatkina is het leven in Rusland veel moeilijker als je ervoor “kiest om als homo door het leven te gaan”.

Kasatkina heeft haar moment strategisch gekozen, want maandag werd in het Russisch parlement een nieuw wetsvoorstel ingediend die de verspreiding van informatie over “niet-traditionele seksuele relaties” onder het publiek moet verbieden. In 2013 werd er al een wet aangenomen tegen homoseksuele “propaganda”. Daarmee werd de verspreiding van dergelijke informatie aan minderjarigen al verboden.

Een paar uur na het interview plaatste Kasatkina een foto op haar Instagram- en Twitter-account waarop ze te zien is met Natalja Zabijako, een in Estland geboren Russisch voormalig kunstschaatsster (die later ook nog uitkwam voor Canada). Er staat een hartje bij.

Oorlog in Oekraïne

Kasatkina laat in het interview ook weten enorm aangedaan te zijn door de situatie in Oekraïne en er elke dag aan te denken. ,,Wat mijn grootste wens is? Dat de oorlog stopt. Er is sinds 24 februari geen dag geweest dat ik er niets over gelezen heb. Wat de mensen daar mee moeten maken, is een absolute nachtmerrie.”

De tennisster, die net als haar landgenoten niet mee mocht doen aan Wimbledon, zou er alles aan willen doen om het geweld te laten stoppen. ,,Helaas is dat onmogelijk, we kunnen niks doen. Wat denk je dan, als zelfs heel Europa al niks kan veranderen? Ik ben Daria Kasatkina, 25 jaar en speel tennis. Ik voel me zo machteloos.”

Als de halve finaliste van Roland Garros op het einde van het interview de vraag krijgt of ze ooit nog terug kan keren naar Rusland, breekt ze. ,,Natuurlijk denk ik daar over na”, zegt ze, om zich vervolgens snikkend in de armen van Krawtschenko te laten vallen.

