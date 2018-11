David Villa (36) op weg naar Japan

Van Dijk en Wijnaldum in de basis bij Liverpool tegen PSG

20:09 Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn in het basisteam van Liverpool van de partij voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain van vanavond in de Champions League. Het duo van Oranje had afgelopen zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Watford (0-3) eveneens een basisplaats.