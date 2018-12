De Bakker meldt zich af voor NK in Alphen

Honkballer Loek van Mil uit Oss buiten bewustzijn in natuur gevonden

22:55 De Australische politie onderzoekt omstandigheden rond de ziekenhuisopname van honkballer Loek van Mil. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits ligt in kritieke toestand in het hospitaal van Canberra. Hij is inmiddels bij bewustzijn.