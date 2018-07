De Bakker naar laatste vier in Den Haag

De Bakker plaatste vandaag in de beslissende set bij 1-1 in games een break en dat was voor de huidige nummer 290 van de wereld genoeg voor de zege: 3-6 7-6 (7) 6-4.



Later op vandaag speelt de 29-jarige De Bakker in de halve finale tegen qualifier Kimmer Coppejans. De 24-jarige Belg is de mondiale nummer 365.